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МБК Николаев разорвал контракт с американским разыгрывающим

Баскетбол
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Не подошел команде

МБК Николаев разорвал контракт с американским разыгрывающим
Новина українською

Аутсайдер Суперлиги МБК Николаев на клубной странице в Facebook объявил о завершении сотрудничества с плеймейкером из США Иларионом Бономмом.

Американец в Суперлиге успел отыграть 3 матча. В среднем за игру Бономм набирал по 8,0 очка, 2,0 подбора и 4,3 передачи. Его рейтинг эффективности составил всего 6,7 Балла.

МБК Николаев с показателем 1-7 в турнирной таблице Суперлиги опережает только Будивельник.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы в напряженном матче обыграли Николаев.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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