МБК Николаев разорвал контракт с американским разыгрывающим

Аутсайдер Суперлиги МБК Николаев на клубной странице в Facebook объявил о завершении сотрудничества с плеймейкером из США Иларионом Бономмом.

Американец в Суперлиге успел отыграть 3 матча. В среднем за игру Бономм набирал по 8,0 очка, 2,0 подбора и 4,3 передачи. Его рейтинг эффективности составил всего 6,7 Балла.

МБК Николаев с показателем 1-7 в турнирной таблице Суперлиги опережает только Будивельник.