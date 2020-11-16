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МБК Николаев разорвал контракт с американским разыгрывающим
Не подошел команде
Аутсайдер Суперлиги МБК Николаев на клубной странице в Facebook объявил о завершении сотрудничества с плеймейкером из США Иларионом Бономмом.
Американец в Суперлиге успел отыграть 3 матча. В среднем за игру Бономм набирал по 8,0 очка, 2,0 подбора и 4,3 передачи. Его рейтинг эффективности составил всего 6,7 Балла.
МБК Николаев с показателем 1-7 в турнирной таблице Суперлиги опережает только Будивельник.
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