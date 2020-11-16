Хьюстон просит огромную компенсацию за Хардена

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что "Хьюстон Рокетс" собирается попросить огромную компенсацию за обмен Джеймса Хардена.

"Если "Рокетс" решат участвовать в торговых переговорах по Хардену, то они ясно дали понять, что потребуют огромную компенсацию, выбора драфта и обмена пиками. В составе "Бруклина" есть два защитника уровня Матча звёзд — Карис Леверт и Спенсер Динуидди, плюс ещё несколько молодых игроков", — приводит слова Войнаровски Fadeaway World.

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.