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Хьюстон просит огромную компенсацию за Хардена
Обмен может сорваться
Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что "Хьюстон Рокетс" собирается попросить огромную компенсацию за обмен Джеймса Хардена.
"Если "Рокетс" решат участвовать в торговых переговорах по Хардену, то они ясно дали понять, что потребуют огромную компенсацию, выбора драфта и обмена пиками. В составе "Бруклина" есть два защитника уровня Матча звёзд — Карис Леверт и Спенсер Динуидди, плюс ещё несколько молодых игроков", — приводит слова Войнаровски Fadeaway World.
Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.
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