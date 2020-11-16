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Хьюстон просит огромную компенсацию за Хардена

Баскетбол
(1 голосов)

Обмен может сорваться

Хьюстон просит огромную компенсацию за Хардена
Новина українською

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что "Хьюстон Рокетс" собирается попросить огромную компенсацию за обмен Джеймса Хардена.

"Если "Рокетс" решат участвовать в торговых переговорах по Хардену, то они ясно дали понять, что потребуют огромную компенсацию, выбора драфта и обмена пиками. В составе "Бруклина" есть два защитника уровня Матча звёзд — Карис Леверт и Спенсер Динуидди, плюс ещё несколько молодых игроков", — приводит слова Войнаровски Fadeaway World.

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс
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