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Назван лучший игрок 7-го тура и символическая пятерка Суперлиги Париматч

Баскетбол
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В пятерку вошли игроки Николаева и Будивельника

Назван лучший игрок 7-го тура и символическая пятерка Суперлиги Париматч
Новина українською

На прошлой неделе в рамках скороченго 7-го тура регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно три поединка.

По итогам этих матчей была определена символическая пятерка:

Стивен Буртт (Будивельник 1 матч) - 28 очков, 7 подборов, 6 передач (РЕ 28)

Реджи Джонсон (Будивельник 1 матч) - 20 очков, 5 подборов, 5 передач + 2 перехвата (РЕ 24)

Анатолий Шундель (Днепр, 1 матч) - 18 очков, 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот (РЕ 21)

Кот Омоера (Николаев, 1 матч) - 10 очков, 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата (РЕ 21)

Нейтан Эдриан (Николаев, 1 матч) - 21 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват (РЕ 26)

MVP недели был признан главный герой матча МБК Николаев - Харьковские Соколы Нейтан Эдриан.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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