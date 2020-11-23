Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван лучший игрок 7-го тура и символическая пятерка Суперлиги Париматч
В пятерку вошли игроки Николаева и Будивельника
На прошлой неделе в рамках скороченго 7-го тура регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно три поединка.
По итогам этих матчей была определена символическая пятерка:
Стивен Буртт (Будивельник 1 матч) - 28 очков, 7 подборов, 6 передач (РЕ 28)
Реджи Джонсон (Будивельник 1 матч) - 20 очков, 5 подборов, 5 передач + 2 перехвата (РЕ 24)
Анатолий Шундель (Днепр, 1 матч) - 18 очков, 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот (РЕ 21)
Кот Омоера (Николаев, 1 матч) - 10 очков, 8 подборов, 5 передач, 2 перехвата (РЕ 21)
Нейтан Эдриан (Николаев, 1 матч) - 21 очков, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват (РЕ 26)
MVP недели был признан главный герой матча МБК Николаев - Харьковские Соколы Нейтан Эдриан.
Популярное сейчас
- Верратти пропускает слишком много матчей. Его губит образ жизни
- Луческу: Грядущий матч с Барселоной я рассматриваю как толчок в развитии игры Динамо
- Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М
- ЛеБрон, Шак и другие: кого на драфте НБА выбирали под 1-м пиком. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов