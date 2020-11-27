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Харьковские Соколы дома сумели обыграть Запорожье

Баскетбол
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Хозяева сумели навязать борьбу

Харьковские Соколы дома сумели обыграть Запорожье
Новина українською

Харьковские Соколы победили дома Запорожье в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 79:68.

Счет в матче открыли гости. Свою дальнюю попытку у хозяев в минуту реализовал Боггс, выведя Соколов вперед. Это позволило им перекрыть некоторое преимущество соперника в реализации двухочковых бросков и получить преимущество в 12 очков.

Стратегическая третья четверть не стала переломной. Хозяева еще на 4 очка увеличили общее преимущество. Однако у гостей оказалось достаточно сил на заключительную 10-минутку.

Харьковские Соколы следующий поединок предстоит сыграть дома 11 декабря против Будивельника. Запорожье 10 декабря должен играть в Одессе.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

27 ноября

Харьковские Соколы - Запорожье - 79:68 (20:13, 23:18, 18:14, 18:23)

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В статье: БК Запорожье БК Харьковские Соколы
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