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Харьковские Соколы дома сумели обыграть Запорожье
Хозяева сумели навязать борьбу
Харьковские Соколы победили дома Запорожье в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 79:68.
Счет в матче открыли гости. Свою дальнюю попытку у хозяев в минуту реализовал Боггс, выведя Соколов вперед. Это позволило им перекрыть некоторое преимущество соперника в реализации двухочковых бросков и получить преимущество в 12 очков.
Стратегическая третья четверть не стала переломной. Хозяева еще на 4 очка увеличили общее преимущество. Однако у гостей оказалось достаточно сил на заключительную 10-минутку.
Харьковские Соколы следующий поединок предстоит сыграть дома 11 декабря против Будивельника. Запорожье 10 декабря должен играть в Одессе.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
27 ноября
Харьковские Соколы - Запорожье - 79:68 (20:13, 23:18, 18:14, 18:23)
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