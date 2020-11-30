Торонто подтвердил приход в команду Леня

Чемпион НБА 2018-2019 Торонто Рэпторс на официальном уровне подтвердил заключение контракта с центровым сборной Украины Алексеем Ленем.

Ранее американские инсайдеры сообщили, что Лень подписал с канадской франшизой годичный гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов.

Для Леня Торонто стал четвертым клубом в карьере. Ранее украинец поиграл в Финиксе, Атланте и Сакраменто.

Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.