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Торонто подтвердил приход в команду Леня
Ждем дебют украинца в Рэпторс
Чемпион НБА 2018-2019 Торонто Рэпторс на официальном уровне подтвердил заключение контракта с центровым сборной Украины Алексеем Ленем.
Ранее американские инсайдеры сообщили, что Лень подписал с канадской франшизой годичный гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов.
Big man ready to show out ????@alexlen | #WeTheNorth pic.twitter.com/Hpi6gUoouE— Toronto Raptors (@Raptors) November 29, 2020
Для Леня Торонто стал четвертым клубом в карьере. Ранее украинец поиграл в Финиксе, Атланте и Сакраменто.
Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.
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