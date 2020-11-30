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НБА представила 75 лучших ассистов сезона 2019-2020. ВИДЕО
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Новое видео от официального YouTube-канала НБА.
В подборке лучших результативных передач сезона фигурируют ЛеБрон Джеймс, Лонзо Болл, Рикки Рубио, Лука Дончич и другие мастера по удобной доставке мяча в руки своих одноклубников.
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