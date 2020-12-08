Санон может отправиться в НБА

Защитник “Днепра” и сборной Украины Иссуф Санон в ближайшее время может отправиться в расположение “Хьюстон Рокетс”.

По информации basket.com.ua, клуб НБА сделал запрос и получил разрешение от ФИБА на выдачу лицензии на украинского защитника, который нынешний сезон начинал в составе чемпиона Украины.

“Рокетс” уже начали подготовку к сезону в тренировочном лагере. Права на Санона, напомним, перешли к клубу из Хьюстона в рамках сделки по системе sign-and-trade, в результате которой защитник Остин Риверс отправился в “Никс”.

Именно “Нью-Йорк” был предыдущим обладателем драфт-прав на украинца, который был выбран на драфте-2018 род 42-м номером “Вашингтоном”.

В нынешнем сезоне Санон отыграл в составе “Днепра” 6 матчей в регулярном чемпионате Суперлиги, в которых, проводя на площадке по 13.5 минуты, в среднем набирал 8.0 очка, делал 2.5 передачи и 1.3 подбора, реализуя 53.3% трехочковых бросков при 2.5 атаках за игру с дальней дистанции.