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Химик до конца сезона потерял американского легионера

Баскетбол
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Кадровые проблемы для клуба из Южного

Химик до конца сезона потерял американского легионера
Новина українською

Химик официально сообщил, что центровой Энтони Вашингтон получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя на 7-8 месяцев.

Вашингтон травмировался после неспортивного фола Майкла Майерса в матче Суперлиги против Прометея.

В текущем сезоне Вашингтон в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 5,2 очка и 4,7 подбора.

БК Химик с показателем 7-5 в турнирной таблице Суперлиги занимает 5-е место.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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