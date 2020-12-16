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Химик до конца сезона потерял американского легионера
Кадровые проблемы для клуба из Южного
Химик официально сообщил, что центровой Энтони Вашингтон получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя на 7-8 месяцев.
Вашингтон травмировался после неспортивного фола Майкла Майерса в матче Суперлиги против Прометея.
В текущем сезоне Вашингтон в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 5,2 очка и 4,7 подбора.
БК Химик с показателем 7-5 в турнирной таблице Суперлиги занимает 5-е место.
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