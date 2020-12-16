Химик до конца сезона потерял американского легионера

Химик официально сообщил, что центровой Энтони Вашингтон получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя на 7-8 месяцев.

Вашингтон травмировался после неспортивного фола Майкла Майерса в матче Суперлиги против Прометея.

В текущем сезоне Вашингтон в матчах чемпионата Украины в среднем за игру набирал по 5,2 очка и 4,7 подбора.

БК Химик с показателем 7-5 в турнирной таблице Суперлиги занимает 5-е место.