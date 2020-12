Шесть актуальных вопросов перед стартом сезона в НБА

По материалам Sports Illustrated

К тому времени, когда 22 декабря в НБА стартует регулярный чемпионат сезона 2020-2021, пройдет 286 дней с тех пор, как все 30 команд сыграли последние полноценные матчи с болельщиками на трибунах.

Это было самое длительное межсезонье в истории для тех восьми команд, которые летом не были приглашены в «пузырь» в Орландо. Для сравнения – у Лейкерс и Майами между последней игрой финала НБА и началом новой компании прошло всего 72 дня.

Итак, чего нам ждать от нового сезона в НБА с учетом того, что в этот раз команды подходят к регулярному чемпионату в неравных условиях – у кого-то был простой с марта, а кто-то два месяца назад сражался в решающих стадиях плей-офф.

В эпоху COVID-19 все команды столкнулись с препятствиями в вопросах сохранения здоровья игроков и проведения качественного тренировочного лагеря. НБА пытается организовать сезон в традиционном формате с домашними и выездными матчами, с болельщиками на трибунах…Будьте готовы к тому, что положительные тесты на коронавирус станут такой же частью лиги, как и обычные травмы.

В условиях непредсказуемости перед стартом сезона 2020-2021 выделяются шесть вопросов. Давайте попытаемся найти на них ответы.

С каждым днем становится все более сомнительно, что Джеймс Харден останется игроком Хьюстона в сезоне 2020-2021. Главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски утверждает, что Рокетс хотят как можно раньше обменять Хардена, а эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс считает, что Джеймс окажется в новой команде до старта регулярного чемпионата.

Харден разочаровался в своем будущем с Хьюстоном после кадровой революции в команде – в межсезонье Техас покинули генеральный менеджер Дэрил Мори и главный тренер Майк Д'Энтони, на место которого Рокетс пригласили Стивена Сайласа, ранее никогда не тренировавшего клубы НБА.

Запрос на обмен из Хьюстона Харден сделал еще в середине декабря – его экс-одноклубник Расселл Уэстбрук после аналогичной просьбы уже давно перебрался в Вашингтон, а Джеймс по-прежнему остается игроком Рокетс.

По информации инсайдера портала Heavy.com Брэндона Робинсона, Бруклин снова вступил в переговоры с Хьюстоном по обмену Хардена, причем в сделке стороны планируют задействовать третью команду. Высокие шансы заполучить самого результативного баскетболиста современности и у Торонто с Бостоном.

Хьюстону нужна достойная компенсация за своего франчайза, но в то же время фронт-офис Рокетс хорошо понимает, что с Харденом у этой команды больше нет будущего. Его обмен – дело нескольких дней, если не часов.

Бруклин, наконец дождавшись дебюта Кевина Дюранта, вступает в новый сезон с чемпионскими амбициями, а вести обновленных Нетс к решающим стадиям плей-офф будет тренер-дебютант Стив Нэш – двукратный MVP НБА и один из величайших баскетболистов в истории, которому в качестве игрока так и не удалось украсить свою руку чемпионским перстнем.

В распоряжении у Нэша один из самых глубоких ростеров в НБА во главе со звездным дуэтом Кевин Дюрант/Кайри Ирвинг. А если к этой парочке вскоре подъедет Джеймс Харден, то на руках у Стива окажется самое смертоносное нападение в истории лиги. Главная интрига союза Нэша с Бруклином заключается в том, сумеет ли Стив построить такую систему, при которой Дюрант и Ирвинг не будут стеснять друг друга, а многочисленные ролевики сохранят эффективность в своих более ограниченных ролях по сравнению с прошлым сезоном.

Несомненно, Бруклин немного рискует с назначением Нэша, но разве можно сомневаться в баскетбольном IQ канадца? У него должно хватить авторитета, чтобы не допустить токсичных проявлений в командной «химии», а этого никогда нельзя исключать, когда в одной раздевалке находятся два таких альфа-самца, как Дюрант и Ирвинг.

Тренерский дебют Стива Нэша – одна из главных причин следить за Бруклином в новом сезоне. Кто знает, а вдруг канадец повторит сумасшедший успех Стива Керра с Голден Стейтом и станет чемпионом НБА в своем премьерном сезоне в новом амплуа?

Клипперс с Каваем Леонардом и Полом Джорджем, а также с Лу Уильямсом и Монтрезлом Харреллом в качестве самого результативного дуэта шестых были главными фаворитами прошлого сезона, но амбициозный поход команды Дока Риверса за титулом оборвался во втором раунде, когда Парусники ухитрились проиграть серию с Денвером, ведя 3:1 и имея в каждом матче как минимум 10-очковое преимущество.

Этим проблемы Клипперс не ограничились. В команде произошел раскол из-за преференциального отношения к Леонарду и Джорджу. Владелец франшизы Стив Балмер действовал решительно и убрал Дока Риверса с поста главного тренера, пригласив на его место чемпиона НБА с Кливлендом Тайрона Лью. Также Клипперс отпустили проблемного в раздевалке Харрелла, компенсировав его потерю подписанием Сержа Ибаки, у которого сохранились отличные взаимоотношения с Леонардом после совместного чемпионского сезона в Торонто.

Клипперс в межсезонье не стали слабее, но и принципиально не усилили свой ростер, чего нельзя сказать про их сожителей по Стэйплс-центру Лейкерс. Клипперс при здоровых Леонарде и Джордже однозначно будут претендовать на выход в Финал НБА от Западной конференции, но команда Тайрона Лью больше не фаворит в этой гонке. И речь не только о Лейкерс – Денвер, Голден Стэйт и Портленд также в состоянии потрепать нервы Леонарду и компании.

Пока Джеймс Харден не переехал в Бруклин или куда-нибудь еще, обмен Уэстбрука на Уолла будет оставаться главной сделкой нового сезона. В ней не очень много смысла в контексте перспектив Хьюстона и Вашингтона, но это шанс для двух звездных плеймейкеров перезагрузить свои карьеры.

Уэстбрук, проведя всю карьеру в клубах Западной конференции, впервые переехал на Восток, а это значит, что трипл-даблов у Расселла станет еще больше, ведь он просто создан для того быстрого и открытого баскетбола, в который играет Вашингтон. Что бы не говорили о безбашенном стиле Уэстбрука, он хороший товарищ по команде и он сможет найти общий язык с Брэдли Билом.

Уолл с Харденом или без него получает возможность в Хьюстоне после двухлетней паузы в карьере показать, что он все еще способен играть на уровне Матча всех звезд. Сейчас он может просто расслабиться и получать удовольствие от баскетбола – и для Джона это будет несложно с его 4-летним контрактом на 170 миллионов долларов и 47-миллионной опцией игрока на сезон 2022-2023.

Если вы зададите вопрос – а кто же из этой пары лучше впишется в новую команду, то наш ответ будет очевидным. Конечно, это Расселл Уэстбрук. Почему не Джон Уолл? Сложно отдавать предпочтение тому, кто не играл в настоящий баскетбол на протяжении 726 дней.

Филадельфии нужно оперативно действовать, пока Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс находятся в расцвете сил. У Сиксерс не так много времени, поэтому новый генеральный менеджер команды Дэрил Мори не стал экспериментировать с главным тренером и рекрутировал опытнейшего Дока Риверса.

«Да, Эмбиид и Симмонс пока не выиграли. Но это еще не значит, что они этого не могут. Когда они играют вместе, это определенно работает. Эта команда полна талантов, нам просто нужно сделать так, что она работала наилучшим образом», - говорил Риверс после назначения.

Результаты работы Риверса будут видны чуть позже, а пока же стоит отметить, что Филадельфия в межсезонье неплохо поработала над своей главной проблемой, заполучив снайперов Дэнни Грина и Сета Карри. Не будет лишним для команды и матерый Дуайт Ховард, который только что выиграл титул с Лейкерс и готов поделиться приобретенным опытом с Эмбиидом и Симмонсом.

COVID-19 в новом сезоне практически на 100% затронет каждую из 30 команд НБА. Некоторые клубы эффективно поработали на рынке свободных агентов и постарались обезопасить себя от влияния коронавируса.

На Западе Финикс в лице Криса Пола заполучил опытного вожака для молодых звезд команды Девина Букера и ДеАндре Эйтона. Конкурентоспособным в новом сезоне должен быть и Голден Стэйт – да, Воины вновь потеряли Клэя Томпсона, зато вновь в строю Стефен Карри, у которого солидная группа поддержки в лице Дрэймонда Грина, Келли Убре, Эндрю Уиггинса и №2 драфта 2020 года Джеймса Уайзмана.

На Востоке в топ конференции после возвращения Кевина Дюранта гарантированно ворвется Бруклин. Еще одной командой с заметным обновлением состава в сторону улучшения стала Атланта, подписавшая Данило Галлинари, Богдана Богдановича и Рэджона Рондо.

Но безоговорочное первое место отдаем Лейкерс. Действующий чемпион НБА в межсезонье снизил нагрузку на ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса, подписав двух лучших резервистов прошлого сезона – бигмена Монтрезла Харрелла и разыгрывающего Денниса Шредера. А ведь к Озерным также присоединились многоопытный испанец Марк Газоль и добротный снайпер Уэсли Мэттьюз.

Lakers did an incredible job all offseason:



☑️ Re-signed AD

☑️ Extended LeBron

☑️ Re-signed KCP to a team-friendly deal

☑️ Signed Harrell, Schröder, Matthews, Gasol

☑️ Extended Kuz on a team-friendly deal

☑️ Had Talen-Horton-Tucker break out in preseason



(h/t Lakers Outsiders) pic.twitter.com/WZ1T5M6Lzn