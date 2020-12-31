Президент ФБУ: Бюджет Федерации уменьшился

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о финансировании баскетбола государством.

"Государству в этом году трудно. Бюджет Федерации уменьшился. С другой стороны много чемпионатов не произошло. Мы недовольны выделенными средствами на следующий год. Будем продолжать переговоры, хотим справедливости. Власть должна понимать, что игровые виды спорта - это социальный вопрос прежде всего. Это не просто медали. Это сотни тысяч привлеченных детей и взрослых в весь этот процесс. Каждая команда - это звено гражданского общества. Это очень важно. В цивилизованных странах на это направляют государственные программы. В первую очередь игровые виды спорта, а не индивидуальные.

Меня поразило, когда началась пандемия, спортсменов начали свозить из разных стран. Такое ощущение, что у нас все спортсмены в индивидуальных видах готовятся за рубежом. Может, нужно в Украине построить необходимые базы и прекратить финансировать зарубежные сборы. Тоже важный вопрос.

Игровые виды спорта в Украине государство финансирует по остаточному принципу. Поэтому есть вопросы и к власти, и к государству - то есть министерству молодежи и спорта.

Все должно быть четко прописано, чтобы никто ни от кого не зависел. Я не хочу ходить к министрам, просить, угрожать или унижаться. Допустим, в стране спорт номер 2, есть столько-то соревнований, есть столько сборных и четкая формула. Выделили за год сумму в поддержку спорта в государстве, применили формулу и мы видим необходимую часть финансовой помощи на баскетбол. Какая-то часть на массовый баскетбол, какая - на сборные. Все остальное - сами крутимся. Все четко и прозрачно. Никаких вопросов! Но так не получается", - сказал Бродский.