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Карри превзошел по результативности Уилта Чемберлена
Баскетболист побил личный рекорд
Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри набрал 62 очка в матче регулярного чемпионата НБА с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (137:122).
Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набиравшим 62 очка за матч. Стефен (32 года и 295 дней) превзошёл легендарного Уилта Чемберлена (32 года и 172 дня). В списке игроков с 60+ очков разыгрывающий "Уорриорз" уступает по этому показателю только легенде "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту, который в возрасте 37 лет и 234 дней набрал 60 очков в своём последнем матче в карьере.
Кроме того Карри стал первым игроком после Брайанта, набравшим 62+ очка за 36 или менее минут. 20 декабря 2006 года в игре с "Даллас Маверикс" Коби записал себе в актив 62 очка, проведя на площадке 33 минуты.
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