Михайлюк набрал 13 очков в поражении от Милуоки

Детройт на выезде ожидаемо проиграл Милуоки (120:125) и остался на дне Восточной конференции.

Святослав Михайлюк отыграл рекордные в сезоне 29 минут, за которые набрал 13 очков (3 из 6 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрал 3 подбора, сделал 3 результативных передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Украинец завершил игру со вторым лучшим в Детройте показателем полезности.

Милуоки – Детройт 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35)

В сезоне 2020-2021 Михайлюк в среднем за игру набирает по 8,9 очка и 2,0 подбора. В четырех последних играх Святослав реализовал 50% трехочковых (11 из 22).