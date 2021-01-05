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НБА представила лучшие моменты 2020 года. ВИДЕО
Лучший баскетбол в мире
Официальный YouTube-канал НБА показал самые эффектные моменты 2020 года.
В этой подборке выделяются ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис, которые в прошлом году привели Лейкерс к первому титулу за 10 лет.
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