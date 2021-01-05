  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы усилили состав 24-летним форвардом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы усилили состав 24-летним форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок выступал в Лиге развития НБА

Черкасские Мавпы усилили состав 24-летним форвардом
Новина українською

Черкасские Мавпы подписали контракт с 24-летним американским форвардом Джейлейном Джонсоном. Об этом пишет пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне выпускник университета Луисвилля выступал в Лиге развития НБА в составе клуба Айова Вулвз. В 33 матчах он набирал 7.3 очка, делал 4.8 подбора и 2.7 передачи, проводя на площадке в среднем по 16 минут.

Джонсон сыграл 3 года в NCAA, приняв решение в 2017 году выйти на драфт, однако ни один клуб НБА не выбрал форварда.

Черкасские Обезьяны свой следующий матч проведет 9 января дома против Будивельника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...