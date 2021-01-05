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Черкасские Мавпы усилили состав 24-летним форвардом
Игрок выступал в Лиге развития НБА
Черкасские Мавпы подписали контракт с 24-летним американским форвардом Джейлейном Джонсоном. Об этом пишет пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне выпускник университета Луисвилля выступал в Лиге развития НБА в составе клуба Айова Вулвз. В 33 матчах он набирал 7.3 очка, делал 4.8 подбора и 2.7 передачи, проводя на площадке в среднем по 16 минут.
Джонсон сыграл 3 года в NCAA, приняв решение в 2017 году выйти на драфт, однако ни один клуб НБА не выбрал форварда.
Черкасские Обезьяны свой следующий матч проведет 9 января дома против Будивельника.
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