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НБА. Бостон побеждает Орландо, Клипперс уступают Сакраменто
Результаты тура НБА
В ночь с 15 на 16 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Орландо"
124 - 97 (34-28; 26-20; 28-24; 36-25)
"Квивленд" - "Нью-Йорк"
106 - 103 (28-25; 29-30; 23-25; 26-23)
"Милуоки" - "Даллас"
112 - 109 (30-23; 25-24; 29-34; 28-28)
"Оклахома-Сити" - "Чикаго"
ОТ: 127 - 125 (22-30; 28-38; 37-27; 31-23; 9-7)
"Юта" - "Атланта"
116 - 92 (33-23; 28-23; 26-28; 29-18)
"Лейкерс" - "Нью-Орлеан"
112 - 95 (20-28; 37-30; 27-16; 28-21)
"Сакраменто" - "Клипперс"
100 - 138 (31-34; 30-35; 16-27; 23-32)
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