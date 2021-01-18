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НБА: Клипперс обыграли Индиану, Бостон опозорился против Нью-Йорка
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Бостон – Нью-Йорк 75:105 (17:28, 18:20, 15:27, 25:30)
Даллас – Чикаго 101:117 (23:27, 29:40, 23:22, 26:28)
Денвер – Юта 105:109 (31:32, 27:21, 21:28, 26:28)
Сакраменто – Нью-Орлеан 123:128 (25:34, 33:33, 36:30, 29:31)
Клипперс – Индиана 129:96 (36:26, 25:29, 39:20, 29:21)
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