Названа причина, по которой Кайри Ирвинг ушел из Бруклина

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг на пресс-конференции сообщил, что покидал расположение команды на длительный срок, так как у него "было много семейных и личных дел".

"Кайри Ирвинг сказал, что ему нужна была "пауза" и что "всё происходящее в мире трудно игнорировать", — написал журналист на своей странице в "Твиттере".

Инсайдер SportsNets New York Иэн Бэгли рассказал, что подразумевается под "происходящим" в мире.

"Несколько источников утверждали, что Кайри Ирвинг разозлился после нападения на Капитолийский холм активистов, поддерживающих Дональда Трампа, и именно поэтому он уехал. Но для окружения Кайри это не причина. Вероятно, дело в том, что полицейский, застреливший Джейкоба Блэйка в Кеноше, не был привлечён к ответственности судом. Близкие к Ирвингу люди говорят, что это событие расстроило его больше, чем беспорядки в Капитолии", — отметил Бэгли.

Ирвинг провёл после перерыва первый матч за "Бруклин". "Нетс" уступили в гостях "Кливленд Кавальерс" со счётом 135:147.