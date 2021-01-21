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Названа причина, по которой Кайри Ирвинг ушел из Бруклина
И это не семейные дела
Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг на пресс-конференции сообщил, что покидал расположение команды на длительный срок, так как у него "было много семейных и личных дел".
"Кайри Ирвинг сказал, что ему нужна была "пауза" и что "всё происходящее в мире трудно игнорировать", — написал журналист на своей странице в "Твиттере".
Инсайдер SportsNets New York Иэн Бэгли рассказал, что подразумевается под "происходящим" в мире.
"Несколько источников утверждали, что Кайри Ирвинг разозлился после нападения на Капитолийский холм активистов, поддерживающих Дональда Трампа, и именно поэтому он уехал. Но для окружения Кайри это не причина. Вероятно, дело в том, что полицейский, застреливший Джейкоба Блэйка в Кеноше, не был привлечён к ответственности судом. Близкие к Ирвингу люди говорят, что это событие расстроило его больше, чем беспорядки в Капитолии", — отметил Бэгли.
Ирвинг провёл после перерыва первый матч за "Бруклин". "Нетс" уступили в гостях "Кливленд Кавальерс" со счётом 135:147.
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