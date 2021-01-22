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Запорожье в домашнем матче обыграл Будивельник
Хозяева победили с разницей в 18 очков
Запорожье победил дома Будивельник в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 96:78.
В начале встречи хозяева были более сосредоточенными на игре. Киевляне больше промахивались и чаще допускали потерь. Поэтому баскетболисты Запорожье обеспечили себе 12 очков преимущества после стартовой четверти.
Во второй 10-минутке гости выровняли игру и сыграли два очка разницы.
Киевляне не оставляли попыток переломить ход поединка. После большого перерыва игра возобновилась убедительным рывком гостей 8:0.
И в дальнейшем сокращать разницу киевлянам не удалось. Запорожцы мощно сыграли заключительную 10-минутку, сняв все вопросы. Поэтому запорожцы завоевали девятую победу в сезоне.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
22 января
Запорожье. 18:00
Запорожье - Будивельник - 96:78 (25:13, 23:25, 22:27, 26:13)
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