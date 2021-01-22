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Запорожье в домашнем матче обыграл Будивельник

Баскетбол
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Хозяева победили с разницей в 18 очков

Запорожье в домашнем матче обыграл Будивельник
Новина українською

Запорожье победил дома Будивельник в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 96:78.

В начале встречи хозяева были более сосредоточенными на игре. Киевляне больше промахивались и чаще допускали потерь. Поэтому баскетболисты Запорожье обеспечили себе 12 очков преимущества после стартовой четверти.

Во второй 10-минутке гости выровняли игру и сыграли два очка разницы.

Киевляне не оставляли попыток переломить ход поединка. После большого перерыва игра возобновилась убедительным рывком гостей 8:0.

И в дальнейшем сокращать разницу киевлянам не удалось. Запорожцы мощно сыграли заключительную 10-минутку, сняв все вопросы. Поэтому запорожцы завоевали девятую победу в сезоне.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

22 января
Запорожье. 18:00

Запорожье - Будивельник - 96:78 (25:13, 23:25, 22:27, 26:13)

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В статье: БК Запорожье БК Будивельник (Киев)
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