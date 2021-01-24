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НБА. Лейкерс на выезде побеждают Чикаго, Детройт дома уступает Филадельфии
Результаты матчей НБА
В ночь с 23 на 24 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" - "Майами"
128 - 124 (36-25; 30-31; 30-26; 32-42)
"Детройт" - "Филадельфия"
110 - 114 (31-28; 32-33; 25-33; 22-20)
"Миннесота" - "Нью-Орлеан"
120 - 110 (28-31; 35-33; 24-14; 33-32)
"Даллас" - "Хьюстон"
108 - 133 (27-38; 32-32; 24-34; 25-29)
"Финикс" - "Денвер"
112 - 120 после ОТ (30-28; 31-30; 16-15; 21-25; 14-22)
"Чикаго" - "Лейкерс"
90 - 101 (17-29; 16-34; 33-20; 24-18)
"Юта" - "Голден-Стейт"
127 - 108 (39-30; 38-17; 31-25; 19-36)
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