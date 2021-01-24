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НБА. Лейкерс на выезде побеждают Чикаго, Детройт дома уступает Филадельфии

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Лейкерс на выезде побеждают Чикаго, Детройт дома уступает Филадельфии
UA-Футбол
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В ночь с 23 на 24 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" - "Майами"

128 - 124 (36-25; 30-31; 30-26; 32-42)

"Детройт" - "Филадельфия"

110 - 114 (31-28; 32-33; 25-33; 22-20)

"Миннесота" - "Нью-Орлеан"

120 - 110 (28-31; 35-33; 24-14; 33-32)

"Даллас" - "Хьюстон"

108 - 133 (27-38; 32-32; 24-34; 25-29)

"Финикс" - "Денвер"

112 - 120 после ОТ (30-28; 31-30; 16-15; 21-25; 14-22)

"Чикаго" - "Лейкерс"

90 - 101 (17-29; 16-34; 33-20; 24-18)

"Юта" - "Голден-Стейт"

127 - 108 (39-30; 38-17; 31-25; 19-36)

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В статье: НБА
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