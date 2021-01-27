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НБА: Клипперс проиграли Атланте, Хьюстон разбил Вашингтон

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс проиграли Атланте, Хьюстон разбил Вашингтон
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Атланта – Клипперс 108:99 (22:21, 21:27, 33:22, 32:29)

Хьюстон – Вашингтон 107:88 (26:29, 30:23, 19:18, 32:18)

Алексей Лень за 6 минут не набрал ни одного очка (0 бросков с игры, 0 из 2 с линии штрафных), собрал 2 подбора и сделал 2 персональных замечания.

Юта – Нью-Йорк 108:94 (18:27, 28:32, 34:22, 28:13)

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Клипперс
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