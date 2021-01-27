Сборная Украины назвала состав на матчи с Португалией

4 и 6 февраля женская национальная сборная Украины проведет два решающих матча квалификации Евробаскета-2021. Команда Срджана Радуловича сыграет в очередном бабле в Португалии, который пройдет в пригороде Порту Матозинюши.

Тренерский штаб национальной сборной во главе с главным тренером Срджаном Радулович определился с расширенным составом, который будет готовиться к решающим поединкам. В состав команды вошли 17 игроков, в Португалию поедут 13 баскетболисток.

28 января команда проведет несколько тренировок во Дворце спорта. Вылетит в Португалию сборная Украины 30 января. Ольга Яцковець присоединится к команде уже в Порту.