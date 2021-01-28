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Одесса смогла переломить ход игры в заключительной четверти и выиграть матч
Гости сумели показать характер
Будивельник проиграл дома Одессе в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 82:90.
Все началось с точного трехочкового Новикова. Поэтому гости быстро вошли в борьбу, заставив хозяев догонять. К середине четверти киевляне, казалось, стабилизировали игру. Однако равновесие длилось недолго, одесситы снова пошли вперед.
Выровнять игру и перехватить инициативу хозяевам удалось лишь во второй четверти. Поэтому до большого перерыва киевляне сыграли 4 очка отставания и обеспечили 3 очка преимущества.
Третья четверть определенности в возможный итог матча не прибавила. Соперники сохранили разницу в три балла. Зато изменения игры произошли с началом заключительной 10-минутки. Одесситы значительно прибавили агрессии в атаке. Киевляне же раз за разом проигрывали подбор на своем же щите.
За две минуты до конца основного игрового времени киевляне использовали последнюю минуту перерыва, и переломить ход борьбы не смогли. Одесситы уже не отпустили соперника.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
28 января
Будивельник (Киев) - Одесса - 82:90 (22:26, 23:16, 20:20, 17:28)
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