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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация баскетбола Украины обновила систему ведения турнирной таблицы Суперлиги

Баскетбол
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Федерация баскетбола Украины обновила систему ведения турнирной таблицы Суперлиги
Новина українською

"На последнем заседании исполкома ФБУ было принято решение об изменениях в системе ведения турнирных таблиц профессиональных баскетбольных лиг Украины.

В условиях пандемии коронавируса и выступлений украинских клубов в еврокубках происходит перенос большого количества матчей и команды по ходу сезона имеют в активе неровное количество сыгранных поединков.

При таких условиях увидеть объективное текущее положение в турнирной таблице можно лишь при расстановке команд процентным отношением – сыгранные матчи/победы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФБУ.

Актуальная турнирная таблица Суперлиги после изменений выглядит так:

Федерация баскетбола Украины обновила систему ведения турнирной таблицы Суперлиги - изображение 1
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В статье: баскетбол Баскетбольная Суперлига
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