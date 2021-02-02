Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация баскетбола Украины обновила систему ведения турнирной таблицы Суперлиги
Пошли по стопам НБА
"На последнем заседании исполкома ФБУ было принято решение об изменениях в системе ведения турнирных таблиц профессиональных баскетбольных лиг Украины.
В условиях пандемии коронавируса и выступлений украинских клубов в еврокубках происходит перенос большого количества матчей и команды по ходу сезона имеют в активе неровное количество сыгранных поединков.
При таких условиях увидеть объективное текущее положение в турнирной таблице можно лишь при расстановке команд процентным отношением – сыгранные матчи/победы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФБУ.
Актуальная турнирная таблица Суперлиги после изменений выглядит так:
Популярное сейчас
- Селезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео
- Цыганык: Луческу рассчитывает на Дениса Гармаша
- Меликян забрал в Армению уже 4-го футболиста из Украины
- Коби Брайант – феномен. У него были сразу две легендарных карьеры
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО