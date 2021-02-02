Федерация баскетбола Украины обновила систему ведения турнирной таблицы Суперлиги

"На последнем заседании исполкома ФБУ было принято решение об изменениях в системе ведения турнирных таблиц профессиональных баскетбольных лиг Украины.

В условиях пандемии коронавируса и выступлений украинских клубов в еврокубках происходит перенос большого количества матчей и команды по ходу сезона имеют в активе неровное количество сыгранных поединков.

При таких условиях увидеть объективное текущее положение в турнирной таблице можно лишь при расстановке команд процентным отношением – сыгранные матчи/победы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФБУ.

Актуальная турнирная таблица Суперлиги после изменений выглядит так: