Днепр одолел Тернополь в напряженном матче

Чемпион Украины Днепр принимал Тернополь в матче 14 игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команды провели результативную первую половину, в течение большей части которой лидерство удерживали гости.

В третьей четверти Тернополь продолжал удерживали лидерство и отбиваться от атак Днепра. Но решающим стал именно заключительный 10-минутный отрезок, ключевой рывок в котором провели хозяева матча. Тернополь не удержал тот темп игры, который сам предложил сопернику. Команда Дмитрия Забирченко стала больше ошибаться в конце в нападении и сбавила обороты в защите.

Как результат, Днепр устоял, отразился и дожал Тернополь.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Тернополь 94:90 (18:19, 27:27, 18:20, 30:24)