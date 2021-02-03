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Днепр одолел Тернополь в напряженном матче
Все решалось на последних минутах встречи
Чемпион Украины Днепр принимал Тернополь в матче 14 игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Команды провели результативную первую половину, в течение большей части которой лидерство удерживали гости.
В третьей четверти Тернополь продолжал удерживали лидерство и отбиваться от атак Днепра. Но решающим стал именно заключительный 10-минутный отрезок, ключевой рывок в котором провели хозяева матча. Тернополь не удержал тот темп игры, который сам предложил сопернику. Команда Дмитрия Забирченко стала больше ошибаться в конце в нападении и сбавила обороты в защите.
Как результат, Днепр устоял, отразился и дожал Тернополь.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Днепр - Тернополь 94:90 (18:19, 27:27, 18:20, 30:24)
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