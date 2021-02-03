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Днепр одолел Тернополь в напряженном матче

Баскетбол
(1 голосов)

Все решалось на последних минутах встречи

Днепр одолел Тернополь в напряженном матче
Новина українською

Чемпион Украины Днепр принимал Тернополь в матче 14 игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команды провели результативную первую половину, в течение большей части которой лидерство удерживали гости.

В третьей четверти Тернополь продолжал удерживали лидерство и отбиваться от атак Днепра. Но решающим стал именно заключительный 10-минутный отрезок, ключевой рывок в котором провели хозяева матча. Тернополь не удержал тот темп игры, который сам предложил сопернику. Команда Дмитрия Забирченко стала больше ошибаться в конце в нападении и сбавила обороты в защите.

Как результат, Днепр устоял, отразился и дожал Тернополь.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Тернополь 94:90 (18:19, 27:27, 18:20, 30:24)

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В статье: БК Днепр БК Тернополь
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Источник:
ФБУ

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