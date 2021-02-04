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Будивельник уверенно обыграл Прометей в матче регулярного чемпионата
Игра проходила под диктовку гостей
Будивельник без Михаила Анасимова прервал пятиматчевую серию поражений переиграв Прометей на выезде - 91:78.
Первая половина матча прошла для Прометея с разницей -11.
После большого перерыва ситуация не сильно изменилась. Прометей продолжал больше забрасывать из краски - 22 против 18, на что Будивельник отвечал точными бросками из-за дуги - 15 трехочковых против 6. Этого хватало киевлянам чтобы держать преимущество. Под конец игры даже скамейка Прометея уже не сильно отставала от визави - 41 очко против 52. Поэтому все решили именно трехочковые. Как итог, победа Будивельника - 91:78.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Каменское. СК Прометей
Прометей - Будивельник 78:91 (13:19, 19:24, 23:28, 23:20)
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