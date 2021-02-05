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Днепр нанес Николаеву четвертое поражение подряд

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Хозяева сумели выстоять

Днепр нанес Николаеву четвертое поражение подряд
Новина українською

Днепр не без проблем переиграл Николаев - 81:75.

Уже в первой четверти хозяева завладели уверенным преимуществом. Однако уже в следующей четверти Днепр начал наращивать свое преимущество. Николаев был лучшим на подборах - 21 против 17, но в остальном серьезно уступал. Хозяева демонстрировали хорошую командную игру.

После перерыва, с преобладанием 15, днепряне расслабились и гости этим воспользовались.

Корабелы продолжили свои начинания и боролись на протяжении всей заключительной четверти. За 30 секунд до конца матча гости смогли сократить отставание до 5 баллов. И все же на большее времени не хватило и как итог, победа Днепра - 81:75.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр. СК Шинник

Днепр - Николаев 81:75 (22:13, 23:17, 17:21, 19:24)

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В статье: МБК Николаев БК Днепр
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