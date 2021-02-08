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Тренер Лейкерс не считает Леброна Джеймса лучшим игроком НБА
По его мнению Дэвис показывает себя лучше
Помощник тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Фил Хэнди назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком лиги.
"Я не хочу высказать какое-либо неуважение к любому другому игроку в лиге, но, когда Энтони Дэвис понимает, кто он и на что он способен на паркете, тогда он становится лучшим игроком в лиге.
Причины, по которым ему под силу превосходить других, — это его рост, умение играть как под кольцом, так и далеко от него, его владение мячом и доминация в защите", — приводит слова Фила Хэнди Pickandroll.
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