Тренер Лейкерс не считает Леброна Джеймса лучшим игроком НБА

Помощник тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Фил Хэнди назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком лиги.

"Я не хочу высказать какое-либо неуважение к любому другому игроку в лиге, но, когда Энтони Дэвис понимает, кто он и на что он способен на паркете, тогда он становится лучшим игроком в лиге.

Причины, по которым ему под силу превосходить других, — это его рост, умение играть как под кольцом, так и далеко от него, его владение мячом и доминация в защите", — приводит слова Фила Хэнди Pickandroll.