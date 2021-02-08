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Тренер Лейкерс не считает Леброна Джеймса лучшим игроком НБА

Баскетбол
(1 голосов)

По его мнению Дэвис показывает себя лучше

Тренер Лейкерс не считает Леброна Джеймса лучшим игроком НБА
Новина українською

Помощник тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Фил Хэнди назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком лиги.

"Я не хочу высказать какое-либо неуважение к любому другому игроку в лиге, но, когда Энтони Дэвис понимает, кто он и на что он способен на паркете, тогда он становится лучшим игроком в лиге.

Причины, по которым ему под силу превосходить других, — это его рост, умение играть как под кольцом, так и далеко от него, его владение мячом и доминация в защите", — приводит слова Фила Хэнди Pickandroll.

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В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс Фил Хэнди
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