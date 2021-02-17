Болельщики смогут посетить матчи сборной Украины

Правительство Украины приняло 17 февраля изменения в условия карантина против распространения коронавируса.

Поэтому уже с 18 февраля болельщики могут посещать спортивные соревнования при условии заполнения не более 50 процентов зрительских мест с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Изменения условий карантина распространяются на ближайшие матчи сборной Украины, которая будет играть в столичном Дворце спорта заключительные матчи квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Команда Айнарсf Багатскиса сыграет 20 февраля против Словении и 22 февраля против Венгрии.