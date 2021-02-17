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Болельщики смогут посетить матчи сборной Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Уже вскоре билеты поступят в продажу

Болельщики смогут посетить матчи сборной Украины

Новина українською

Правительство Украины приняло 17 февраля изменения в условия карантина против распространения коронавируса.

Поэтому уже с 18 февраля болельщики могут посещать спортивные соревнования при условии заполнения не более 50 процентов зрительских мест с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Изменения условий карантина распространяются на ближайшие матчи сборной Украины, которая будет играть в столичном Дворце спорта заключительные матчи квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Команда Айнарсf Багатскиса сыграет 20 февраля против Словении и 22 февраля против Венгрии.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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