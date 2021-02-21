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НБА. Шарлотт дома минимально побеждает Голден-Стейт, Сакраменто в гостях уступает Чикаго

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт дома минимально побеждает Голден-Стейт, Сакраменто в гостях уступает Чикаго

UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" - "Голден-Стейт"

102 - 100 (24-15; 21-32; 24-22; 33-31)

"Лейкерс" - "Майами"

94 - 96 (23-36; 29-23; 25-22; 17-15)

"Мемфис" - "Финикс"

97 - 128 (15-28; 19-37; 30-31; 33-32)

"Чикаго" - "Сакраменто"

122 - 114 (28-21; 40-37; 27-25; 27-31)

"Портленд" - "Вашингтон"

111 - 118 (43-31; 12-30; 37-28; 19-29)

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В статье: НБА
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