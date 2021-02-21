Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Шарлотт дома минимально побеждает Голден-Стейт, Сакраменто в гостях уступает Чикаго
Результаты тура НБА
В ночь с 20 на 21 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" - "Голден-Стейт"
102 - 100 (24-15; 21-32; 24-22; 33-31)
"Лейкерс" - "Майами"
94 - 96 (23-36; 29-23; 25-22; 17-15)
"Мемфис" - "Финикс"
97 - 128 (15-28; 19-37; 30-31; 33-32)
"Чикаго" - "Сакраменто"
122 - 114 (28-21; 40-37; 27-25; 27-31)
"Портленд" - "Вашингтон"
111 - 118 (43-31; 12-30; 37-28; 19-29)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ингулец - Ворскла. Прогноз на матч, составы, где покажут
- Джокович – Медведев. Главные истории финала Australian Open
- Серия Зари, поражения Ливерпуля и Баварии, наступление Реала. Главные новости за 20 февраля
- Украина победила Словению в матче отбора на Евробаскет-2022
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...