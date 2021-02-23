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Сборная Украины впервые за 24 года выиграла отборочную группу к Евробаскету

Баскетбол
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Мощное достижение команды Айнарса Багатскиса

Сборная Украины впервые за 24 года выиграла отборочную группу к Евробаскету

Новина українською

Накануне сборная Украины в последнем матче отбора на чемпионат Европы 2022 года в Киеве со счетом 97:63 обыграла Венгрию и завершила квалификационный цикл на первом месте в группе F.

Украинцы в девятый раз пробились в финальную стадию чемпионата Европы и впервые за 24 года выиграли свою отборочную группу.

В отборе на Евробаскет-1997 Украина под руководством Заурбека Хромаева заняла первое место в группе D, обойдя команды Хорватии, Турции, Болгарии, Нидерландов и Румынии. В том отборочном цикле украинцы выиграли 8 из 10 матчей.

В финальной стадии чемпионата Европы 1997 года Украина заняла 13-е место с тремя победами в пяти матчах. Этот результат оставался лучшим в истории сборной до 2013 года, когда команда под руководством Майка Фрателло на чемпионате Европы в Словении заняла шестое место и впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира в Испании.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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