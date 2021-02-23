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Хьюстон отчислил олимпийского чемпиона

Баскетбол
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Прошлый сезон игрок пропустил из-за травмы

Хьюстон отчислил олимпийского чемпиона

Новина українською

Руководство "Хьюстон Рокетс" всё же приняло решение отчислить центрового Демаркуса Казинса, сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Слухи о скором отчислении бывшего участника Матча звёзд ходили на протяжении нескольких дней, но в клубе из Техаса подчёркивали, что Казинс продолжает работу с командой.

Тем не менее "Рокетс" всё же приняли решение расстаться с Казинсом. Ранее уже сообщалось, что в услугах Демаркуса заинтересованы несколько команд, в том числе "Бруклин Нетс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит". В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний центровой провёл за "Хьюстон" 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора. Центровой пропустил прошлый год, залечивая разрыв крестообразной связки.

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В статье: Демаркус Казинс Хьюстон Рокетс
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