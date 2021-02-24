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Мэджик Джонсон назвал разочарования сезона в НБА

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Мэджик Джонсон назвал разочарования сезона в НБА

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Член Зала славы, легенда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон поделился мнением о главных разочарованиях нынешнего сезона. В качестве главных разочарований Джонсон назвал "Бостон Селтикс", "Даллас Маверикс" и "Милуоки Бакс".

"Пока самым большим разочарованием являются "Селтикс", "Маверикс"и "Бакс". "Селтикс" не хватает роста. "Маверикс" неудачно играют в защите, а "Бакс" — слишком медленные и неатлетичные", — написал Джонсон в своём "твиттере".

"Милуоки" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем 19-13. "Селтикс" находится на шестом месте (15-6). "Даллас" располагается на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда одержала 15 побед и потерпела 15 поражений.

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В статье: Мэджик Джонсон
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