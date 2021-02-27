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НБА. Бостон дома побеждает Индиану, Атланта на выезде уступает Оклахома-Сити
Результаты тура НБА
В ночь с 26 на 27 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Индиана"
118 - 112 (32-31; 29-29; 31-24; 26-28)
"Торонто" - "Хьюстон"
122 - 111 (30-31; 37-28; 28-21; 28-31)
"Детройт" - "Сакраменто"
107 - 110 (25-35; 27-20; 28-20; 27-35)
"Майами" - "Юта"
124 - 116 (26-30; 31-23; 39-41; 28-22)
"Мемфис" - "Клипперс"
99 - 119 (30-32; 17-31; 25-27; 27-29)
"Оклахома-Сити" - "Атланта"
118 - 109 (31-33; 32-22; 33-25; 22-29)
"Чикаго" - "Финикс"
97 - 106 (26-26; 32-20; 23-18; 16-32)
"Голден-Стейт" - "Шарлотт"
130 - 121 (36-28; 30-23; 37-33; 27-37)
"Лейкерс" - "Портленд"
102 - 93 (24-29; 30-28; 31-19; 17-17)
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