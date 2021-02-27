  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Бостон дома побеждает Индиану, Атланта на выезде уступает Оклахома-Сити
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Бостон дома побеждает Индиану, Атланта на выезде уступает Оклахома-Сити

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Бостон дома побеждает Индиану, Атланта на выезде уступает Оклахома-Сити

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Индиана"

118 - 112 (32-31; 29-29; 31-24; 26-28)

"Торонто" - "Хьюстон"

122 - 111 (30-31; 37-28; 28-21; 28-31)

"Детройт" - "Сакраменто"

107 - 110 (25-35; 27-20; 28-20; 27-35)

"Майами" - "Юта"

124 - 116 (26-30; 31-23; 39-41; 28-22)

"Мемфис" - "Клипперс"

99 - 119 (30-32; 17-31; 25-27; 27-29)

"Оклахома-Сити" - "Атланта"

118 - 109 (31-33; 32-22; 33-25; 22-29)

"Чикаго" - "Финикс"

97 - 106 (26-26; 32-20; 23-18; 16-32)

"Голден-Стейт" - "Шарлотт"

130 - 121 (36-28; 30-23; 37-33; 27-37)

"Лейкерс" - "Портленд"

102 - 93 (24-29; 30-28; 31-19; 17-17)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...