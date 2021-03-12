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НБА. Бруклин обыграл Бостон, победы Милуоки и Финикса
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
https://ca.sports.yahoo.com
Бруклин – Бостон 121:109 (23:29, 35:26, 30:31, 33:23)
Торонто – Атланта 120:121 (26:37, 33:27, 35:20, 26:37)
Майами – Орландо 111:103 (30:32, 33:26, 19:24, 29:21)
Милуоки – Нью-Йорк 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)
Нью-Орлеан – Миннесота 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)
Чикаго – Филадельфия 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)
Оклахома – Даллас 116:108 (35:19, 27:28, 27:27, 27:34)
Клипперс – Голден Стэйт 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36)
Сакраменто – Хьюстон 125:105 (35:33, 30:18, 30:30, 30:24)
Портленд – Финикс 121:127 (33:30, 27:30, 34:30, 27:37)
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