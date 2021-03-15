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Бобров назван лучшим игроком месяца в Суперлиге
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Федерация баскетбола Украины подвела итоги традиционного голосования за звание лучшего игрока месяца в Суперлиге.
Безоговорочную победу в голосовании одержал форвард БК Днепр Вячеслав Бобров, который набрал максимальные 5 балов в каждой из трех групп (болельщики, капитаны команд и организаторы).
Бобров в феврале в рамках Суперлиги провел 7 матчей. В среднем за игру форвард сборной Украины набирал по 14,4 очка, 7,9 подбора и 2,9 передачи, а его рейтинг эффективности составил 20,6 балла.
Следом за Вячеславом Бобровым в голосовании Суперлиги расположились Дион Райт (Черкасские Мавпы), Андрей Агафонов (Тернополь) и Стивен Бертт (Будивельник).
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