Бобров назван лучшим игроком месяца в Суперлиге

Федерация баскетбола Украины подвела итоги традиционного голосования за звание лучшего игрока месяца в Суперлиге.

Безоговорочную победу в голосовании одержал форвард БК Днепр Вячеслав Бобров, который набрал максимальные 5 балов в каждой из трех групп (болельщики, капитаны команд и организаторы).

Бобров в феврале в рамках Суперлиги провел 7 матчей. В среднем за игру форвард сборной Украины набирал по 14,4 очка, 7,9 подбора и 2,9 передачи, а его рейтинг эффективности составил 20,6 балла.

Следом за Вячеславом Бобровым в голосовании Суперлиги расположились Дион Райт (Черкасские Мавпы), Андрей Агафонов (Тернополь) и Стивен Бертт (Будивельник).