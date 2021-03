Разыгрывающий Финикса 6-м в истории сделал 10 тысяч передач

Плеймейкер Финикса в матче с Лейкерс (111:94) оформил трипл-дабл (11+10 подборов+13 передач) и стал 6-м баскетболистом в истории НБА с как минимум 10 тысячами ассистов.

Chris Paul becomes the 6th player in NBA history with 10,000 CAREER ASSISTS! pic.twitter.com/pavbc9t6OY