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Разыгрывающий Финикса 6-м в истории сделал 10 тысяч передач
Крис Пол – легенда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Плеймейкер Финикса в матче с Лейкерс (111:94) оформил трипл-дабл (11+10 подборов+13 передач) и стал 6-м баскетболистом в истории НБА с как минимум 10 тысячами ассистов.
Chris Paul becomes the 6th player in NBA history with 10,000 CAREER ASSISTS! pic.twitter.com/pavbc9t6OY— NBA (@NBA) March 22, 2021
Помимо Пола до этой отметки добирались только Джон Стоктон (15 806 передач), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).
Крис Пол в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 15,9 очка, 4,8 подбора и 8,8 передачи.
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