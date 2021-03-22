  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Разыгрывающий Финикса 6-м в истории сделал 10 тысяч передач
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разыгрывающий Финикса 6-м в истории сделал 10 тысяч передач

Баскетбол
(1 голосов)

Крис Пол – легенда

Разыгрывающий Финикса 6-м в истории сделал 10 тысяч передач

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Плеймейкер Финикса в матче с Лейкерс (111:94) оформил трипл-дабл (11+10 подборов+13 передач) и стал 6-м баскетболистом в истории НБА с как минимум 10 тысячами ассистов.

Помимо Пола до этой отметки добирались только Джон Стоктон (15 806 передач), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).

Крис Пол в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 15,9 очка, 4,8 подбора и 8,8 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Крис Пол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...