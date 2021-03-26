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Майами усилился двукратным участником Матчей всех звезд

Баскетбол
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Громкий обмен в НБА

Майами усилился двукратным участником Матчей всех звезд

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Перед дедлайном на обмены Майами согласовал с Хьюстоном обмен звездного 28-летнего защитника Виктора Оладипо.

За Оладипо Хит передали Рокетс права на защитника Эвери Брэдли и центрового Келли Олиника. Также клубы договорились обменяться пиками на драфте.

Оладипо в январе стал частью громкого обмена Джеймса Хардена из Хьюстона в Бруклин. В майке Рокетс американец успел отыграть 20 матчей, набирая в среднем за игру по 21,2 очка, 4,8 подбора и 5,0 передачи.

Майами с показателем 22-23 занимает седьмое место в Восточной конференции.

Ранее UА-Футбол сообщал, что клуб НБА в один день обменял трех лидеров.

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В статье: Хьюстон Рокетс Майами Хит Виктор Оладипо
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