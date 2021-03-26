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Одесса в заключительной четверти вырвала победу у Химика
Хозяева с разницей в два очка одолели команду из Южного
Одесса вырвала победу в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч против Химика - 85:83.
Гости из южного захватили контроль за ходом борьбы. Уже к середине игрового времени стартовой четверти Химик вырвался вперед на 10 очков.
В начале второй четверти хозяева попытались переломить ход встречи. Химик вскоре вернул себе контроль над поединком.
С началом второй половины хозяевам удалось переломить ход игры. Постепенно игроки Одессы сократили отставание до четырех очков.
В заключительной четверти игра выровнялась. На последних секундах тот же Кондраков обокрал самого результативного у гостей Нельсона и вывел под кольцо Блейлока, который завершил победную в итоге атаку.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Одесса - Химик (Южный) - 85:83 (13:20, 24:32, 28:17, 20:14)
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