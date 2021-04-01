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Потрясный данк экс-одноклубника Михайлюка – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил зрелищный данк лидера Детройта Джерами Гранта в матче с Портлендом.
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