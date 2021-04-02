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Украина – в четвертой корзине при жеребьевке Евробаскета-2022

Баскетбол
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Команда Айнарса Багатскиса ждет соперников

Украина – в четвертой корзине при жеребьевке Евробаскета-2022

Новина українською

Международная федерация баскетбола представила состав корзин перед жеребьевкой финального раунда Евробаскета-2022, которая состоится 29 апреля в Берлине. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Германии мероприятие пройдет за закрытыми дверями.

Украина согласно актуальному рейтингу ФИБА попала в четвертую корзину. Это значит, что соперниками «сине-желтых» на групповом этапе точно не станут команды Финляндии, Германии и Грузии.

Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Грузии и Чехии.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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