Украина – в четвертой корзине при жеребьевке Евробаскета-2022

Международная федерация баскетбола представила состав корзин перед жеребьевкой финального раунда Евробаскета-2022, которая состоится 29 апреля в Берлине. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Германии мероприятие пройдет за закрытыми дверями.

Украина согласно актуальному рейтингу ФИБА попала в четвертую корзину. Это значит, что соперниками «сине-желтых» на групповом этапе точно не станут команды Финляндии, Германии и Грузии.

The seedings have been confirmed ahead of the @FIBA #EuroBasket 2022 Draw ✅



???? April 29 - 13:00 CET