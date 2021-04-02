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Прогноз на финал Кубка Украины по баскетболу

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Прогноз на финал Кубка Украины по баскетболу

Новина українською

4 апреля в Запорожье станет известен обладатель Кубка Украины по баскетболу. В финале турнира сойдутся "Черкасские Мавпы" и "Будивельник". Согласно оценкам аналитиков Parimatch, генерального партнера ФБУ, больше шансов заполучить трофей у киевлян, 63% против 37%. В рамках Суперлиги Париматч команды встречались в этом сезоне уже трижды и каждый раз победа была за "Будивельником".

Накануне, 1 апреля, киевляне в полуфинале справились с "Николаевом", а "Черкасские Мавпы" оказались сильнее "Запорожье", тем самым лишив команду возможности сыграть в решающем матче турнира дома. А ведь игра пройдет со зрителями, арену "Юность" (вмещает 5 тысяч зрителей) можно будет заполнить на 30%.

После полуфиналов тренеры "Будивельника" и "Черкасских Мавп" отметили, что у них есть проблемы с ротацией, Максим Михельсон и вовсе сказал, что некоторые его подопечные доигрывали матч с "Запорожьем" с повреждениями. Впрочем, оба наставника при этом заверили, что их игроки горят желанием выиграть трофей, поэтому, можно не сомневаться, что нас ждет яркое противостояние.

Леонид Яйло, главный тренер "Будивельника": "У нас есть цель и, если мы хотим ее достичь, нужно играть лучше, чем в полуфинале, где мы не показали свою лучшую игру. Надеюсь, мы покажем ее в финале. Очень многое будет зависеть от нашего настроя".

Максим Михельсон, главный тренер "Черкасским Мавп": "Очень здорово, что мы впервые сыграем в финале Кубка Украины. Особенно если учесть, как тяжело начинался для нас сезон. Теперь все готовы ехать и сражаться за трофей. В такой игре как финал, думаю, шансы на победу будут у обеих команд".

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В статье: Кубок Украины по баскетболу БК Будивельник (Киев) Черкасские Мавпы
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