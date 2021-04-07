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Игроки Торонто и Лейкерс устроили жесткую потасовку во время матча НБА. ВИДЕО
Большие парни не нашли общий язык
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поводом для конфликта в матче Торонто – Лейкерс (101:110) стал грубый фол Денниса Шредера на О Джи Ануноби. Форвард Рэпторс не сдержался и бросил обидчика на землю. За одноклубника вступился центровой Озерных Монтрез Харрелл.
Судьи после завершения массовой толкотни досрочно отправили в раздевалку Ануноби и Харрелла.
Ранее UA-Футбол
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