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Игроки Торонто и Лейкерс устроили жесткую потасовку во время матча НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Игроки Торонто и Лейкерс устроили жесткую потасовку во время матча НБА. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поводом для конфликта в матче Торонто – Лейкерс (101:110) стал грубый фол Денниса Шредера на О Джи Ануноби. Форвард Рэпторс не сдержался и бросил обидчика на землю. За одноклубника вступился центровой Озерных Монтрез Харрелл.

Судьи после завершения массовой толкотни досрочно отправили в раздевалку Ануноби и Харрелла.

Ранее UA-Футбол представил результаты матчей дня в НБА.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Лейкерс
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