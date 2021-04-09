  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Химик в напряженном матче обыграл Запорожье
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Химик в напряженном матче обыграл Запорожье

Баскетбол
(1 голосов)

Поединок получился весьма интересным

Химик в напряженном матче обыграл Запорожье

Новина українською

Южненский Химик принимал Запорожье во втором домашнем матче недели в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

Гости удачно стартовали, оформив 8 очков преимущества в первой четверти. Игра была довольно ровной, но Майк Кэффи был против этого и с сиреной в конце второй четверти реализовал эффектный зуммер, предоставив гостям 3 балла преимущества перед большим перерывом.

Во второй половине матча результативность существенно уменьшилась, команды сбавили обороты в нападении и стали больше фолить. Южненцы, находясь в роли догоняющего на протяжении большей части игры, получили лидерство на старте четвертой четверти и это лидерство уже не отдали.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Химик - Запорожье 69:65 (17:17, 20:23, 15:13, 17:12)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Запорожье БК Химик (Южный)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...