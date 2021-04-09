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Химик в напряженном матче обыграл Запорожье
Поединок получился весьма интересным
Южненский Химик принимал Запорожье во втором домашнем матче недели в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.
Гости удачно стартовали, оформив 8 очков преимущества в первой четверти. Игра была довольно ровной, но Майк Кэффи был против этого и с сиреной в конце второй четверти реализовал эффектный зуммер, предоставив гостям 3 балла преимущества перед большим перерывом.
Во второй половине матча результативность существенно уменьшилась, команды сбавили обороты в нападении и стали больше фолить. Южненцы, находясь в роли догоняющего на протяжении большей части игры, получили лидерство на старте четвертой четверти и это лидерство уже не отдали.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Химик - Запорожье 69:65 (17:17, 20:23, 15:13, 17:12)
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