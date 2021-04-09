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Днепр легко справился с Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата
Хозяевам не хватало слаженности
Черкасские Мавпы и Днепр проводили свою последнюю встречу в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч этого сезона.
Чемпионы Украины лучше начали игру и впевенено владели преимуществом на протяжении всей первой части матча. Команда Дениса Журавлева, захватив лидерство, не отдавали ее до большого перерыва.
Изменений в сюжете после большого перерыва не произошло. Днепр продолжал доминировать и не позволил хозяевам сделать даже намек на возвращение в игру. Командная работа на обоих концах площадки и свежесть позволили Днепру одержать уверенную победу над Мавпами.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Черкассы, ПС Будивельник
Черкасские Мавпы - Днепр 72:87 (19:27, 17:22, 21:29, 15:9)
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