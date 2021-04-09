Днепр легко справился с Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата

Черкасские Мавпы и Днепр проводили свою последнюю встречу в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч этого сезона.

Чемпионы Украины лучше начали игру и впевенено владели преимуществом на протяжении всей первой части матча. Команда Дениса Журавлева, захватив лидерство, не отдавали ее до большого перерыва.

Изменений в сюжете после большого перерыва не произошло. Днепр продолжал доминировать и не позволил хозяевам сделать даже намек на возвращение в игру. Командная работа на обоих концах площадки и свежесть позволили Днепру одержать уверенную победу над Мавпами.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Черкасские Мавпы - Днепр 72:87 (19:27, 17:22, 21:29, 15:9)