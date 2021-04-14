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Прометей уверенно обыграл Николаев благодаря мощному рывку на старте матча
Хозяева контролировали матч
Прометей после первой половины завладел преимуществом в 18 очков и как итог одержал победу в первом матче с новым наставником Ронен Гинзбургом - 110:82.
В первой 10-минутке Прометей смог завладеть 13-очковым гандикапом. Удалось это благодаря значительно лучшей реализации и командной игре.
В следующей четверти у Прометея сбился прицел и они реализовали лишь 1 трехочковый из 6 попыток. Однако, компенсировали это отличной игрой в краске - 10 заброшенных.
После перерыва Прометей не уменьшал своего давления. Великолепный матч выдал Сидоров, почти оформил дабл-дабл из 19 очков и 9 передач. Треть ассистов Прометея в этом матче принадлежит именно ему. Все это позволило получить Ронен Гинзбургу дебютную победу у руля команды - 110:82.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Каменское. СК Прометей
Прометей - Николаев 110:82 (23:10, 29:24, 28:28, 30:20)
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