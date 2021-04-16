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Звезда НБА в разгар сезона завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Не захотел рисковать будущим после баскетбола
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бигмен Бруклина ЛаМаркус Олдридж накануне в 35 лет объявил о незамедлительном завершении карьеры из-за аритмии сердца.
В последний раз Олдридж выходил на площадку 10 апреля в матче с Лейкерс (101:125). По ходу того поединка американец столкнулся с неоднократными нарушениями сердечного ритма.
Олдридж присоединился к Бруклину в конце марта после досрочного разрыва контракта с Сан-Антонио. В Нетс 7-кратный участник Матчей всех звезд успел провести всего 5 матчей.
ЛаМаркус Олдридж провел в НБА 15 сезонов. В среднем за игру американец набирал по 19,4 очка и 8,2 подбора.
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