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Звезда НБА в разгар сезона завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Баскетбол
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Не захотел рисковать будущим после баскетбола

Звезда НБА в разгар сезона завершил карьеру из-за проблем с сердцем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бигмен Бруклина ЛаМаркус Олдридж накануне в 35 лет объявил о незамедлительном завершении карьеры из-за аритмии сердца.

В последний раз Олдридж выходил на площадку 10 апреля в матче с Лейкерс (101:125). По ходу того поединка американец столкнулся с неоднократными нарушениями сердечного ритма.

Олдридж присоединился к Бруклину в конце марта после досрочного разрыва контракта с Сан-Антонио. В Нетс 7-кратный участник Матчей всех звезд успел провести всего 5 матчей.

ЛаМаркус Олдридж провел в НБА 15 сезонов. В среднем за игру американец набирал по 19,4 очка и 8,2 подбора.

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В статье: НБА Бруклин Нетс ЛаМаркус Олдридж
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