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Уэйд приобрёл долю во владении клуба НБА

Баскетбол
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Трёхкратный чемпион НБА стал миноритарным владельцем Юта Джаз

Уэйд приобрёл долю во владении клуба НБА

Новина українською

Трёхкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" Дуэйн Уэйд стал миноритарным владельцем "Юта Джаз" и будет сотрудничать с бизнесменом Райаном Смитом, владеющим основной долей в организации, сообщает ESPN.

39-летний Уэйд планирует принимать активное участие в развитии франшизы "Джаз". Уэйд познакомился с Райаном Смитом во время игры в гольф в Калифорнии в 2019 году. С тех пор они стали друзьями. Среди прочего, Смит посвящал Уэйда в дела компании Qualtrics и был его ментором в бизнес-вопросах. 42-летний Смит хотел продать долю в "Джаз" Уэйду с тех пор, как закрыл покупку клуба за 1,66 миллиарда долларов в октябре 2020 года.

По правилам НБА, доля владения в клубе не может составлять менее 1 процента, но точные условия сделки с участием Уэйда пока не сообщаются.

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В статье: Дуэйн Уэйд
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