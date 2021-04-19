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Победный бросок Адебайо в матче с Бруклином – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов вчерашних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил звездный бигмен Майами Бэм Адебайо, который в концовке матча с Бруклином отличился баззер-биттером.
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