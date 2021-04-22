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Михайлюк набрал 20 очков в матче с Индианой
Солидный индивидуальный перформанс украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома на выезде проиграла Индиане, но Святослав Михайлюк был одним из лучших у гостей.
За 36 минут защитник сборной Украины набрал 20 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 9 подборов, отдал 4 результативных передач, совершил 2 блок-шота и допустил 5 потерь. Показатель полезности Михайлюка составил «+1».
Михайлюк во второй раз в сезоне набрал как минимум 20 очков и повторил личный рекорд в НБА по количеству подборов.
Средняя статистика Святослава Михайлюка в сезоне 2020-2021 составляет 8,0 очка и 2,5 подбора.
Индиана – Оклахома 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)
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