Хьюстон впервые с 2012 года не вышел в плей-офф

После сегодняшней победы Сан-Антонио над Детройтом Миннесота и Хьюстон стали первыми клубами в НБА, официально потерявшими шансы на выход в плей-офф.

Хьюстон не сыграет в плей-офф впервые с сезона 2011-2012, когда Рокетс с показателем 34-32 заняли девятое место в Западной конференции.

Миннесота же пропустит плей-офф в 16-й раз за последние 17-ть сезонов. В последний раз Тимбервулвз выигрывали серию в пост-сезоне в 2004 году, когда в команде играл Кевин Гарнетт.

По состоянию на 23 апреля на Востоке в плей-офф напрямую выходят Филадельфия, Бруклин, Милуоки, Нью-Йорк, Атланта и Бостон. На Западе в топ-6 входят Юта, Финикс, Клипперс, Денвер, Лейкерс и Портленд.